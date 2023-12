La France a un incroyable talent du 5 décembre : premier quart de finale ce soir sur M6

Publicité





La France a un incroyable talent du 5 décembre 2023 – Ce mardi soir sur M6, Karine Le Marchand vous donne rendez-vous pour la suite de la saison 18 de La France a un incroyable talent. Au programme aujourd’hui, le premier quart de finale avec Éric Antoine, Hélène Ségara, Marianne James et Sugar Sammy. La compétition introduit désormais des quarts de finale qui rendront le parcours jusqu’à la victoire encore plus difficile !





A découvrir à partir de 21h10 sur M6, mais aussi en replay sur 6play.







La France a un incroyable talent du 5 décembre – présentation d’émission 7

Après six semaines d’auditions d’une incroyable intensité, le Jury a délibéré et rendu son verdict. Vous le savez : 5 artistes auréolés d’un Golden Buzzer sont déjà assurés de participer à la demi-finale. Le magicien Markobi, premier Platinium Buzzer de l’histoire de La France a un incroyable Talent, vous donne lui directement rendez-vous en finale !

Mais pour tous les autres, une tout autre compétition s’ouvre dès ce mardi 5 décembre… Détenteurs de minimum 3 “oui” à l’issue de leur audition devant le Jury, 26 talents ont été sélectionnés en délibérations et reviennent défendre leur chance sur un deuxième passage. Ils s’apprêtent à prendre part à une nouvelle étape de l’émission : les 1/4 de finale !



13 premiers numéros se succéderont sur scène ce 5 décembre, puis 13 autres mardi 12 décembre. L’enjeu est de taille : seuls cinq artistes par émission seront retenus pour poursuivre la compétition.

Pour les départager, Éric Antoine, Marianne James, Hélène Ségara et Sugar Sammy accueillent dans leurs troupes deux cinquièmes juges de choix : Jérémy Ferrari et Michou ! Et pour cette première émission, c’est Jérémy Ferrari qui ouvre le bal !

Juge d’un soir, il aura la responsabilité de les épauler tout au long de la soirée. Mieux, il pourra également qualifier son talent coup de cœur en pressant son propre Golden Buzzer !

Les quatre autres qualifiés de la soirée seront eux sélectionnés par nos 4 fantastiques à l’issue d’une nouvelle délibération. Les chouchous des auditions seront-ils les mêmes à l’issue de ce deuxième passage ? Qui impressionnera le jury ? Qui quittera prématurément le concours ? Qui convaincra Jérémy Ferrari d’actionner son “Buzzer Doré” ?

La France a un incroyable talent du 5 décembre – extrait vidéo