Ici tout commence du 18 décembre : Salomé exauce le voeu de Kelly... (résumé + vidéo épisode 819 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 18 décembre, résumé et vidéo extrait épisode 819 – Kelly est inquiète pour son père ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». La jeune femme a fait un voeu et Salomé s’apprête à l’exaucer…

Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.











Publicité





Ici tout commence du 18 décembre 2023 – résumé de l’épisode 819

À l’approche du réveillon de Noël, Salomé ressent une montée de stress. Heureusement, Gaëtan est là pour la soutenir et il prévoit de lui faire passer une belle soirée de Noël le 25…

De son côté, Kelly s’inquiète pour son père. Anaïs a dérobé le voeu de Kelly sur le sapin du Double A ! Elle informe Salomé… Kelly souhaite que Thomas puisse prendre un nouveau départ. Salomé va alors décidé de donner un coup de pouce au destin et aider Thomas afin de réaliser le voeu de Kelly.

Pendant ce temps là, Solal déploie des astuces pour échapper à l’attention de Zacharie. Et pendant le service, une compétition féroce s’installe entre Thibault et Billie.

A LIRE AUSSI : Ici tout commence spoilers : Clotilde perd pied, les résumés jusqu’au 5 janvier 2024

Ici tout commence du 18 décembre 2023 – vidéo premières minutes



Publicité





Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de myTF1