Tous en cuisine du 18 au 22 décembre 2023 : les recettes de la semaine

Tous en cuisine du 18 au 22 décembre 2023 – Cyril Lignac sera de retour ce lundi pour une toute nouvelle semaine de recettes spéciales menu de fête de son émission culinaire d’M6 « Tous en cuisine ». Toujours aux côtés de Jérôme Anthony, pour cette période de fêtes, le chef Cyril Lignac vous a concocté de nouvelles recettes et on vous propose de découvrir ce qui vous attend en cette 5ème semaine.





A suivre chaque soir du lundi au vendredi à 18h40 sur M6 mais aussi en replay sur 6play







Cyril Lignac vous propose une panoplie de nouvelles recettes de Noël, toutes gourmandes, accessibles et réalisables entre amis ou en famille en 50 minutes seulement. Sauté de dinde aux marrons, saumon agrumes, mi-cuit à la noisettes, vérine crémeuse de poires et pain d’épices… autant de plats savoureux s’invitent au menu et n’auront plus de secrets pour vous !

Tous en cuisine du 18 au 22 décembre 2023 : les recettes de Cyril Lignac cette semaine

– lundi 18 décembre 2023 : ENTRÉE : CARPACCIO DE SAINT-JACQUES AU KAKI ET FRUITS DE LA PASSION et PLAT : FILET DE VEAU BRAISÉ AU MIEL

– mardi 19 décembre 2023 : PLAT : ESCALOPE DE DINDE FARCIE AUX HERBES et DESSERT : RIZ AU LAIT À LA VANILLE, AGRUMES ET GELÉE ROYALE

– mercredi 20 décembre 2023 : DESSERT : BISCUIT ROULÉ COMME UNE CHARLOTTE AUX FRUITS

– jeudi 21 décembre 2023 : ENTRÉE : VELOUTÉ DE TOPINAMBOURS À LA BIÈRE ET TRUFFE NOIRE et PLAT : FILET DE BOEUF BLANC BLEU RÔTI AU POIVRE VERT ET POIREAUX

– vendredi 22 décembre 2023 : ENTRÉE : FOIE GRAS MI-CUIT ET THON AUX ÉPICES DOUCES et PLAT : TOURTE DE CREVETTES AUX HERBES, SAUCE À LA CITRONNELLE



Le saviez-vous ?

– Le septième livre inspiré des recettes de l’émission, intitulé « Fait Maison n°7 », est disponible sur Amazon.

