Ici tout commence du 4 décembre : Bérénice avoue tout (résumé + vidéo épisode 809 en avance)

Ici tout commence du 4 décembre, résumé et vidéo extrait épisode 809 – Bérénice avoue tout à Constance ce soir dans votre feuilleton de TF1 « Ici tout commence ». Elle est convaincue que c’est à cause d’elle que Thibault est dans le coma et est prête à tout dire aux gendarmes !

Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.











Ici tout commence du 4 décembre 2023 – résumé de l’épisode 809

Constance essaye comme elle peut de rassurer sa sœur… Bérénice est persuadée que c’est elle qui est la responsable de l’explosion du four ! Elle avait trop bu quand elle était à l’atelier et elle est quasiment sûre d’avoir trafiqué ce four. Mais Constance ne croit pas en sa culpabilité, elle pense que quelqu’un a pu passer derrière elle. Elle refuse que Bérénice aille tout dire aux gendarmes !

De son côté, Maya se confie à Ethan… Elle avait pour habitude d’aller au marché de Noël avec Léonard. Mais elle pense que cette année il ne voudra pas y aller avec elle, il a pris ses distances…

A L’institut, les soupçons se resserrent sur un élève. Et Lionel met les bouchées doubles pour reconquérir Kelly.

Ici tout commence du 4 décembre 2023 – vidéo premières minutes



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

