Ici tout commence spoiler : Clotilde avoue à Joachim que... (vidéo épisode du 28 décembre)

Ici tout commence spoiler – Clotilde va finalement se confier à Joachim dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence ». La cheffe a beaucoup réfléchi à l’envie de Joachim de fonder une famille et dans quelques jours, elle lui annonce sa décision. Et on peut dire que ce n’est pas la réponse que Joachim espérait !











En effet, alors que la semaine dernière, Joachim partageait son désir d’enfant avec Clotilde, celle-ci a réfléchi… Et alors que son compagnon a organisé un week-end romantique dans un hôtel luxueux, la Cheffe Armand semble avoir d’autres projets… impliquant Marc Leroy. Son refus de participer à ce week-end romantique est surtout motivé par la prise de décision qu’elle a faite concernant le souhait de Joachim d’avoir un enfant ! Clotilde est catégorique : elle ne veut pas d’autre enfant ! Joachim tombe de haut…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 827 du 28 décembre 2023, Clotilde a pris sa décision



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

