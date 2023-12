Star Academy du 25 décembre 2023 : résumé et replay de la quotidienne

Publicité





Star Academy, résumé de la quotidienne du dimanche 25 décembre 2023 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2023. Retour sur la journée de dimanche pour les élèves au château.





Leur journée commence par un brunch. Cécile arrive ensuite pour le débrief. Elle a adoré leur ouverture sur « All I want for christmas ». Mais elle n’a pas aimé le medley des chansons de Noël ! Elle parle de catastrophe.







Pour le duo virtuel de Julien et Johnny, elle l’a trouvé « très à la hauteur », elle a trouvé ça magnifique.

Sur "Lettre à France", Héléna pleure. Elle ne se trouve pas à la hauteur. Cécile pense qu'elle doit encore travailler avec Adeline.



Pour le tableau de Lénie, Cécile affirme qu'elle les a tous rendus fiers. Sur le duo de Pierre et Michal, Cécile le félicite.

Axel pleure en revoyant sa prestation sur "Et maintenant" avec Lucie. Même Cécile est très émue.

Cécile félicite tout le monde pour ce prime et elle donne son coup de coeur à Axel ! Elle tient à l'encourager pour ses progrès.

Candice appelle sa famille, qui lui dit d'arrêter de pleurer et de se décrisper.

Michaël Goldman est venu au château pour parler des évaluations. Il annonce qu'à partir de maintenant il n'y aura plus que deux nommés et les élèves ne feront plus de choix, seul le public décidera ! Pour les évaluations, chacun chantera un titre qui lui sera donné lendemain, et une impro de théâtre.

Les académiciens décident ensuite de se faire beaux pour Noël. Ils préparent ensuite leur soirée de réveillon. Ils découvrent ensuite les cadeaux sous le sapin !

Place à l'ouverture des cadeaux suite aux lettres au Père Noël écrite en début de semaine. Axel reçoit un nouveau pyjama, Candice des gants, Djébril un nécessaire de coiffure, Julien un vynile de Brel. Ils reçoivent également quelques cadeaux de leurs familles, et un cadeau commun pour tous : ils iront voir le concert de "Mozart l'opéra rock" mardi soir.

Dernière case du calendrier de l'avent : des courriers de fans ! Ils se chantent ensuite les chansons qu'ils se sont écrits. Tous sont très émus et touchés !

VIDÉO Star Academy, le replay de la quotidienne du 25 décembre

Rendez-vous demain à 17h25 pour la quotidienne.