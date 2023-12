Ici tout commence spoiler : Stanislas a fait son choix ! Il annonce que... (vidéo épisode du 19 décembre)

Publicité





Ici tout commence spoiler – La bataille fait rage à l’institut Auguste Armand pour désigner le nouveau Maître d’Hôtel dans votre série quotidienne « Ici tout commence ». Billie et Thibault s’affrontent et Stanislas Duchesnay les observe attentivement…

Dans quelques jours, Stanislas a fait son choix et l’annonce à l’heureux élu !











Alors que le rôle de Maître d’hôtel reste vacant, Stanislas Duchesnay a une nouvelle à partager ! Il a pris sa décision et vient voir Billie, qui ne s’attendait pas du tout à être choisie par le professeur de salle. Et pourtant, Stanislas annonce à Billie que c’est bien elle qui va prendre le poste ! Elle est plus que ravie !

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 820 du 19 décembre 2023, Stanislas a choisi Billie



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

