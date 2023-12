Ici tout commence spoiler : un faux pas fatal pour Billie ? (vidéo épisode du 19 décembre)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Billie veut décrocher le poste de maître d’hôtel dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Mais la jeune femme enchaine les bourdes devant Duchesnay et dans quelques jours, elle va faire un faux pas qui pourrait bien lui être fatal…











Dans la salle du Double A, Billie fait face à un client particulièrement impoli ! Il va jusqu’à l’insulter et Billie parvient à gérer la situation à sa façon, sans se rendre compte que Duchesnay l’observe attentivement… Est-ce que cette expérience l’éloigne encore un peu plus du rôle de maître d’hôtel et donne l’avantage à Thibault ?

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 820 du 19 décembre 2023, Billie fait un faux pas



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.