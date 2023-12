« Panda » : une saison 2 pour la série avec Julien Doré ? Réponse

Publicité





« Panda » saison 2 – C’est ce soir que se termine la saison 1 de la série de TF1 « Panda ». Une série portée par Julien Doré qui a réalisé de très belles audiences chaque jeudi soir, avec plus de 5,5 millions de téléspectateurs en moyenne.





La série « Panda » aura-t-elle une saison 2 ? Réponse !







Publicité





Selon Allociné, les scénaristes de « Panda », Thomas Mansuy et Mathieu Leblanc, ont confirmé que la suite de la série est actuellement en cours d’écriture. Cependant, leur enthousiasme est tempéré par l’incertitude quant à la validation de la saison 2 par TF1.

En effet, ils ont souligné que la décision dépendait des audiences, et en cas de résultats décevants, une deuxième saison n’était pas garantie. Malgré cette incertitude, les scénaristes investissent déjà beaucoup de temps et d’efforts dans l’écriture, cherchant à développer l’histoire de Panda et à explorer de nouvelles perspectives. La décision finale de TF1 sera prise après l’évaluation des audiences lors des trois soirées de diffusion de la série. Et vu le succès, il y a peu de doute !



Publicité