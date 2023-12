« Il était deux fois Noël » : votre téléfilm de Noël ce 14 décembre sur TF1 (histoire, interprètes, vidéo)

Publicité





« Il était deux fois Noël » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce jeudi 14 décembre 2023 – Ce jeudi et comme tous les après-midis sur TF1, c’est un nouveau téléfilm de Noël inédit qui vous attend. Et aujourd’hui, il s’intitule « Il était deux fois Noël ».





A suivre dès 13h55 sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Il était deux fois Noël » : l’histoire, le casting

Emma, une architecte pleine d’ambition, se trouve à la croisée des chemins entre partager les festivités de Noël avec ses parents et Andrew, son ami d’enfance, ou rester à Chicago pour mieux connaître Max, un avocat rencontré au travail. À l’approche du réveillon, Emma se retrouve plongée dans une situation exceptionnelle, vivant inconsciemment deux Noëls simultanément. Cette expérience pourrait bien lui révéler les réponses qu’elle recherche depuis longtemps.



Avec : Katherine Barrell (Emma), Chandler Massey (Drew), Evan Roderick (Max), Beverley Breuer (Deena Peterson)

VIDÉO Il était deux fois Noël, la bande-annonce

Notez qu’il sera suivi à 15h40 de la rediffusion « Ensorcelée par Noël ».

« Ensorcelée par Noël » : l’histoire et le casting

Un vœu astucieux incite June, une jeune femme entièrement dédiée à sa carrière d’éditrice de livres pour enfants, à accepter toutes les invitations pendant son séjour festif chez ses parents. Cependant, les émotions passées ressurgissent lorsque Blake, un ancien amour de jeunesse, se joint aux festivités.

Avec : Erika Prevost (June Kingsley), Romaine Waite (Blake Harris), Zoe Doyle (Gayle Kingsley), Sabrina Grdevich (Shannon Snyder)