Demain nous appartient du 14 décembre : Benjamin doute de John... (résumé + vidéo épisode 1578 en avance)

Demain nous appartient du 14 décembre 2023, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1578 de DNA – Benjamin est tiraillé et doute de John ce soir dans votre feuilleton quotidien « Demain nous appartient ».

Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1











Demain nous appartient du 14 décembre 2023 – résumé de l’épisode 1578

Benjamin partage sa trouvaille avec Audrey, il s’interroge sur les raisons pour lesquelles John lui aurait menti. Installés au Spoon, ils examinent toutes les possibilités. La question se pose : faut-il impliquer la police ? Audrey pense que oui mais Benjamin a peur d’accabler son ami…

Pendant ce temps, Diego, accompagné de Chloé, se prépare mentalement pour sa ponction de moelle osseuse.

John identifie l’assassin, mais cela n’est pas sans danger pour lui… Rayane se retrouve dans une situation délicate avec ses baskets. Et entre Adèle et Bart, un écart important se forme.

VIDÉO Demain nous appartient du 14 décembre 2023 – premières minutes de l’épisode



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

