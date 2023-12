« La fille au bracelet » : histoire et interprètes du film ce soir sur France 3 (4 décembre 2023)

Publicité





« La fille au bracelet », c’est le film inédit diffusé ce lundi soir sur France 3. Un film réalisé par Stéphane Demoustier avec Melissa Guers et Roschdy Zem.





A voir ou revoir dès 21h10 sur France 3 ou en streaming vidéo via France.TV et sa fonction direct.







Publicité





« La fille au bracelet » : histoire

Alors qu’ils s’amusent sur une plage de l’Ouest de la France, Bruno, sa fille Lise et le jeune frère de l’adolescente, sont abordés par des gendarmes qui partent avec la jeune fille. Deux ans plus tard, alors que Lise prépare son interrogatoire, un certain Diego vient rendre visite à la famille, avant d’être éconduit par Bruno. Celui-ci veut éviter toute mauvaise publicité : Lise est en effet la principale suspecte du meurtre de son amie Flora, et son procès doit déterminer si elle a, ou non, une responsabilité dans cette affaire.

Le casting

Avec Roschdy Zem, Melissa Guers, Anaïs Demoustier et la participation de Chiara Mastroianni



Publicité





Bande-annonce

On termine avec la bande-annonce de votre film.