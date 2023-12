La France a un incroyable talent du 22 décembre : la finale ce soir sur M6

Publicité





La France a un incroyable talent du 22 décembre 2023 – Ce vendredi soir sur M6, Karine Le Marchand vous donne rendez-vous en direct pour la grande finale de la saison 18 de La France a un incroyable talent.





A découvrir à partir de 21h10 sur M6, mais aussi en replay sur 6play.







La France a un incroyable talent du 22 décembre – présentation de la finale

Trois jours à peine après la demi-finale, le moment tant attendu est venu d’élire le grand gagnant de cette édition 2023. Après neuf semaines d’une compétition acharnée, la course à la succession de Rayane, prodige du piano et vainqueur il y a un an, a commencé. C’est comme chaque année à vous et vous seuls que reviendra, par vos votes, le pouvoir de décider de l’issue de cette 18e saison. Une bataille qui s’annonce d’ores et déjà épique au vu du talent exceptionnel réuni sur cette finale.

Après Salah, Junior, Alex, Les Echos-Liés, Axel et Alizée, Marina Kaye, Die Mobiles, Simon Heulle, Bagad de Vannes, Juliette et Charlie, Antonio, Laura Laune, Jean-Baptiste Guégan, Le Cas Pucine, la Famille Lefèvre, le Chœur Saint-Cyr et Rayane, qui ajoutera son nom au palmarès de l’émission ? Qui verra sa vie changée et remportera l’incroyable somme de 100 000 euros ?

Les finalistes à retrouver ce soir

Markobi (Platinium Buzzer),The Crows, Danaé et Wilder, Marceau Bidal, Antoine Donneaux, Titos Tsaï, Marie-José et Jason, Mega Unity, Les Soignant.e.s, et David Corriveau.



