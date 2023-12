« La gloire de mon père » : votre film ce soir sur France 3 (28 décembre)

Publicité





« La gloire de mon père », c’est le film rediffusé ce jeudi soir sur France 3. Un film réalisé par Yves Robert avec Philippe Caubère, Nathalie Roussel, Didier Pain et Thérèse Liotard, d’après l’oeuvre de Marcel Pagnol.





A voir ou revoir sur France 3 dès 21h10 ou en streaming vidéo sur France.TV (fonction direct)







« La gloire de mon père » : l’histoire de votre film

Fils d’une couturière et d’un instituteur, le petit Marcel apprend très vite à lire et à écrire. Pour les vacances, la famille Pagnol qui s’est agrandie d’un frère et d’une soeur, part dans les collines avec tante Rose et son mari où ils ont loué une maison. L’oncle Jules initie Joseph à la chasse et ce dernier réussit, à la grande fierté de son fils, le « coup du roi » sur deux perdrix royales. Mais c’est la fin des vacances et Marcel doit se résoudre à quitter ses collines et son ami braconnier.

Avec Philippe Caubère, Nathalie Roussel, Thérèse Liotard, Victorien Delamare, et Julien Ciamaca.



Bande-annonce vidéo

On vous propose maintenant quelques images…