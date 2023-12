Publicité





La Grande Librairie du 6 décembre 2023, les invités et le sommaire ce soir sur France 5 – Augustin Trapenard vous donne rendez-vous ce mercredi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit du magazine littéraire « La Grande Librairie ». Cette semaine dans La Grande Librairie, Augustin Trapenard reçoit André Comte-Sponville, Mathias Enard, Jérôme Sueur, Ann Scott et Marielle Macé.





Rendez-vous dès 21h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







La Grande Librairie du 6 décembre 2023 : invités et sommaire

Que faire face au bruit, à la fureur, au vacarme du monde ? Cette semaine, La Grande Librairie compose avec le silence, l’écoute et l’inspiration.

📙 André Comte-Sponville nous guidera tout au long de cette émission. Face à ce qu’il nomme « le brouhaha mensonger du monde », son œuvre et sa pensée résolument pascaliennes nous invitent à reconsidérer la puissance et les vertus du silence dans nos vies.

📗 Jérôme Sueur est éco-acousticien, chercheur et maitre de conférences au Muséum d’Histoire Naturelle de Paris. Dans sa remarquable « Histoire naturelle du silence » (Actes Sud), il s’interroge sur ce qui le constitue et ce qu’il veut dire. Et si l’écoute était la clef d’une re connexion au vivant et à soi-même ?



📘 Dans « Respire » (Verdier), Marielle Macé, directrice de recherche au CNRS et spécialiste de littérature française, fait le constat du devenir irrespirable de nos milieux ordinaires. Face aux pollutions, aux oppressions et destructions qui nous étouffent, comment reprendre son souffle ?

📕 Dans « Déserter » (Actes Sud), Mathias Enard retrace la vie de deux hommes : l’un est soldat, l’autre mathématicien. Ce qui les unit ? Le même désir de déserter la violence du réel.

📙 Depuis « Superstars » (Flammarion), roman devenu culte pour toute une génération, Ann Scott examine, elle aussi, les zones d’ombre de notre époque. « Les Insolents » (Calmann-Lévy), son dernier roman, vient de remporter le prix Renaudot.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « La Grande Librairie » ce mercredi 6 décembre 2023 2023 à 21h sur France 5.