« La vache » : votre film ce soir sur France 3 (11 décembre)

Le film « La vache » est en mode rediffusion ce lundi 11 décembre 2023 sur France 3. Un film signé Mohamed Hamidi « La vache » met en scène Fatsah Bouyahmed, Lambert Wilson, Jamel Debbouze, et la vache bien sûr.





A voir ou revoir dès 21h10 sur France 3 mais aussi en streaming via la fonction de France.TV. Aucun replay ne sera ensuite disponible comme pour tout film de cinéma.







La vache : le synopsis

Fatah, petit paysan Algérien n’a d’yeux que pour sa vache Jacqueline, qu’il rêve d’emmener à Paris, au salon de l’Agriculture. Lorsqu’il reçoit la précieuse invitation devant tout son village ébahi, lui qui n’a jamais quitté sa campagne, il prend le bateau, direction Marseille, pour traverser toute la France à pied, direction Porte de Versailles. L’occasion pour Fatah et Jacqueline d’aller de rencontre en surprise et de vivre une aventure humaine faite de grands moments d’entraide et de fous rires.

Un voyage inattendu et plein de tendresse dans la France d’aujourd’hui.



Vidéo

Découvrez maintenant la bande-annonce officielle.

