Le Meilleur Pâtissier : et le gagnant est... (résumé + replay finale du 13 décembre)

Le Meilleur Pâtissier le pâtissier gagnant finale du 13 décembre 2023 – Quel pâtissier amateur a remporté la victoire à l’issue de la finale de la saison 12 de l’émission « Le Meilleur Pâtissier » ? Cyril Lignac et Mercotte ont fait leur choix !





Et à l’issue de cette grande finale spéciale Noël, c’est Julia qui a été sacrée gagnante !







Pour cette finale, les pâtissiers amateurs devaient tout d’abord réaliser une bûche de Noël XXL. Cyril Lignac et Mercotte ont décidé de ne donner aucun top sur cette épreuve !

Les trois finalistes – Fanny, Thibault et Julia – avaient ensuite huit heures pour présenter au jury un village de Noël 100 % comestible !



Le Meilleur Pâtissier du 13 décembre : Julia remporte la victoire

Cyril et Mercotte ont choisi de sacrer Julia. Elle succède à Manon et remporte le trophée du Meilleur Pâtissier et l’édition de son livre de recettes. Ce livre sortira le 15 décembre et est déjà disponible en pré-commande sur Amazon.

Si vous avez manqué cette finale, elle sera rapidement dispo en replay gratuit sur 6play.