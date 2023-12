« Le retour de Mary Poppins » : votre film ce soir sur M6 (29 décembre 2023)

Publicité





« Le retour de Mary Poppins », c'est le film des studios Disney qui vous attend ce vendredi soir sur M6. Un film réalisé par Rob MARSHALL avec Emily Blunt et Colin Firth.





A voir ou revoir dès 21h10 sur M6







« Le retour de Mary Poppins » : l’histoire

Michael Banks travaille à la banque où son père était employé, et il vit toujours au 17 allée des Cerisiers avec ses trois enfants, Annabel, Georgie et John, et leur gouvernante Ellen. Comme sa mère avant elle, Jane Banks se bat pour les droits des ouvriers et apporte son aide à la famille de Michael. Lorsque la famille subit une perte tragique, Mary Poppins réapparaît magiquement dans la vie de la famille. Avec l’aide de Jack, l’allumeur de réverbères toujours optimiste, Mary va tout faire pour que la joie et l’émerveillement reviennent dans leur existence… Elle leur fera aussi découvrir de tout nouveaux personnages plein de fantaisie, dont sa cousine, l’excentrique Topsy.

Avec : Emily BLUNT (Mary Poppins), Lin-Manuel MIRANDA (Jack), Colin FIRTH (Wilkins), Ben WHISHAW (Michael Banks), Emily MORTIMER (Jane Banks), Pixie DAVIES (Annabel Banks), Nathanael SALEH (John Banks), Joel DAWSON (Georgie Banks)



