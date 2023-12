« Le sens de la famille » : votre film inédit ce soir sur M6 (1er décembre 2023)

Publicité





« Le sens de la famille » de Jean-Patrick Benes, c’est le film inédit qui vous attend ce vendredi soir sur M6. Au casting de cette comédie, retrouvez Franck Dubosc et Alexandra.





A voir ou revoir dès 21h10 sur M6 ou en streaming vidéo via la fonction direct du site et/ou de l’application 6PLAY.







« Le sens de la famille » : histoire, synopsis

Un matin, les Morel se réveillent avec un gros problème. Ils découvrent que l’esprit de chacun est coincé dans le corps d’un autre membre de la famille ! Chacha, 6 ans, est dans le corps de Papa, Papa dans le corps de son ado de fils, le fils dans le corps de la grande sœur, la grande sœur dans le corps de la mère, et la mère dans le corps de Chacha… Vous n’avez pas suivi ? Eux non plus. Et ce n’est que le début.

Le casting

Avec Franck DUBOSC (Alain), Alexandra LAMY (Sophie), Christiane MILLET (Mamie Thérèse), Rose de Kervenoaël (Chacha), Mathilde Roehrich (Valentine); Nils OTHENIN-GIRARD (Léo), Artus (Christophe), Jackie Berroyer (Roger)



Le sens de la famille : vidéo bande-annonce

En attendant ce soir, voici des images de ce qui vous attend !