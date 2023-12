Lego Masters du 25 décembre : lancement de la nouvelle saison ce soir sur M6

Publicité





Lego Masters du 25 décembre 2023 – Ce soir sur M6, c’est le lancement de la saison 4 inédite de « Lego Masters ». Embarquez avec Eric Antoine pour la fabuleuse planète des briques ! Après trois saisons époustouflantes, Lego Masters revient avec des épreuves encore plus hallucinantes et inédites.





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne







Lego Masters du 25 décembre 2023, au programme ce soir

Lego Masters revient avec des épreuves encore plus grandioses et exceptionnelles. 8 nouveaux binômes seront confrontés à des défis inédits et devront se plier aux règles de l’invention la plus terrible imaginée par Éric Antoine : la machine infernale, qui mettra leurs nerfs à rude épreuve. Les candidats devront affronter le feu, défier les lois de la gravité, explorer le monde exigeant de la mode… Mais ils devront aussi répondre aux demandes d’un invité exceptionnel : Amixem, le célèbre youtubeur français qui lancera un défi aux participants. Leur seul objectif sera de créer les œuvres les plus incroyables jamais réalisées, repoussant les frontières de l’imagination et de la technique !

NOUVEAUTÉ – ALERTE ROUGE : LA MACHINE INFERNALE

L’une des grandes nouveautés cette année : les binômes vont devoir faire face à l’arrivée de leur pire adversaire, la redoutable machine infernale qui réserve bien des surprises.

À chaque signal sonore et au flash de lumière rouge, elle dévoilera des objets sous forme de briques, renfermant des instructions qui s’insèreront en cours d’épreuve. Attendez-vous à des rebondissements imprévus, à des règles déjantées et à des défis inattendus. Tout cela viendra agrémenter l’expérience des binômes, les poussant à se surpasser à la fois sur le plan créatif et technique.



Extrait vidéo

"Je suis choqué, c’est abusé !" 😲

SURPRISE : @_Amixem fait son apparition en pleine épreuve… avec un cadeau empoisonné ! 🎁😈#LegoMasters, nouvelle saison, dès lundi 25 et mardi 26 décembre à 21:10 pic.twitter.com/1fKBQukxpt — M6 (@M6) December 19, 2023

« Lego Masters » est de retour ce soir dès 21h10 sur M6.