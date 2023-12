« Les 101 dalmatiens » : votre dessin animé ce soir sur M6 (23 décembre 2023)

Publicité





« Les 101 dalmatiens », c’est le dessin animé culte des studios Disney qui vous attend ce samedi soir sur M6. De quoi bien lancer les vacances avec une belle soirée en famille !





A voir ou revoir dès 21h10 sur M6 ou en streaming via la fonction direct de 6PLAY







« Les 101 dalmatiens » : l’histoire

Pongo et Perdita, deux magnifiques dalmatiens, ont un beau jour quinze bébés chiens. Leur joie et celle de leurs maîtres Roger et Anita serait sans ombre si l’infâme Cruella D’Enfer, ancienne camarade de classe d’Anita, ne convoitait les chiots pour leur fourrure… Un soir, Cruella décide de faire enlever tous les chiots dalmatiens de Londres – dont les 15 petits de Pongo et Perdita. Pongo mobilise ses amis et commence alors une expédition spectaculaire pour sauver les 99 chiots.

« Les 101 dalmatiens » : extrait vidéo



