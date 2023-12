Les 12 coups de midi du 12 décembre : quand Emilien sera-t-il éliminé ? L’étoile mystérieuse se dévoile

Publicité





Les 12 coups de midi du 12 décembre 2023, 78ème victoire d’Emilien – Mais quand Emilien sera-t-il éliminé dans votre jeu de TF1 « Les 12 coups de midi » ? Le Maître de Midi se rapproche des 80 victoires et vous êtes nombreux à vous demander à quelle date il passera la main.

Après avoir remporté 2.000 euros à partager avec un téléspectateur, la cagnotte d’Emilien arrive aujourd’hui à 363.735 euros de gains et cadeaux.











Les 12 coups de midi du 12 décembre 2023, rien de plus sur l’étoile mystérieuse

Et on peut vous dire que, selon nos informations, Emilien n’a toujours pas été éliminé sur les tournages ! Vous le verrez donc encore un bon moment chaque midi sur TF1. Du côté de l’étoile mystérieuse, elle se dévoile un peu mieux et l’image de fond montre un bâtiment abandonné sur la route 66 aux Etats-Unis.

Noms déjà proposés : Julien Doré

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 12 décembre

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce mardi midi, retrouvez la en replay directement sur myTF1



