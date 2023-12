« Sur la route du Père Noël » : votre téléfilm de Noël ce 12 décembre sur TF1 (histoire, interprètes, vidéo)

Publicité





« Sur la route du Père Noël » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mardi 12 décembre 2023 – Ce mardi et comme chaque après-midi sur TF1, c’est un nouveau téléfilm de Noël inédit qui vous attend. Et aujourd’hui, il s’intitule « Sur la route du Père Noël ».





A suivre dès 13h55 sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Une nouvelle étincelle pour Noël » : l’histoire, le casting

Lori-Jo, accompagnée de sa meilleure amie Viktoria, se rend à Yuletide Springs pour exaucer le vœu de sa grand-mère et vivre un Noël féérique. Un voyage fait de rencontres, plein de magie et parsemé d’amour.

Avec : Cindy Busby (Lori-Jo), Corey Sevier (Zack), Katherine Barrell (Viktoria), Matt Wells (Jason)



VIDÉO Sur la route du Père Noël, la bande-annonce

Notez qu’il sera suivi à 15h40 de la rediffusion « La formule secrète de Noël ».

« La formule secrète de Noël » : l’histoire et le casting

Alors qu’elle est en passe d’obtenir une promotion à Paris, Ellie retourne chez son père quelques jours avant Noël pour l’aider à fabriquer les bougies qui font la renommée de leur entreprise familiale. Elle fait la connaissance de Logan, auteur pour un magazine de voyage, qui s’intéresse aux traditions de Noël en Nouvelle-Angleterre. Il est intrigué par la légende locale du « Couple à la bougie ». Ellie et Logan enquêtent alors sur cette histoire et essaient de découvrir si elle aurait un rapport avec les ancêtres d’Ellie…

Avec : Nazneen Contractor (Ellie), Mykee Selkin (Logan), Sugith Varughese (Jamar), Jennifer Gibson (Mindee)