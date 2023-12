« Les Indestructibles 2 » : votre film d’animation ce soir sur M6 (8 décembre 2023)

Publicité





« Les Indestructibles 2 », c’est le film d’animation des studios Disney inédit qui vous attend ce vendredi soir sur M6. De quoi passer une belle soirée en famille !





A voir ou revoir dès 21h10 sur M6 ou en streaming via la fonction direct de 6PLAY







« Les Indestructibles 2 » : l’histoire

Cette fois, Hélène se retrouve sur le devant de la scène, laissant à Bob le soin de mener à bien les mille et une missions de la vie quotidienne et de s’occuper de Violette, Flèche et de bébé Jack-Jack. Le changement de rythme est difficile pour la famille, d’autant que personne ne mesure réellement l’étendue des incroyables pouvoirs du petit dernier… Lorsqu’un nouvel ennemi fait surface, la famille et Frozone vont devoir s’allier comme jamais pour déjouer son plan machiavélique.

Le casting

Avec les voix de Gérard LANVIN (voix de Bob Parr / M. Indestructible), Deborah PERRET (voix d’Hélène Parr / Elastigirl), et LOUANE (voix de Violette Parr)



« Les Indestructibles 2 » : extrait vidéo