Meurtres au paradis du 27 décembre : votre épisode de Noël soir sur France 2

Meurtres au paradis du 27 décembre 2023 – C’est un épisode inédit spécial Noël de votre série « Meurtres au paradis » qui vous attende ce mercredi soir sur France 2. Nouvelle enquête à élucider pour l’inspecteur Neville Parker et son équipe durant les fêtes de fin d’année pour cet épisode spécial de Noël.





A suivre dès 21h10 ou en replay sur France.TV.







Meurtres au paradis du 27 décembre 2023, votre épisode

« L’étrange Noël de Debbie » : Debbie Clumson travaille pour une entreprise familiale dont le propriétaire est Gerry Stableforth. Lorsqu’elle est invitée à passer Noël aux Caraïbes, où réside la famille, elle est ravie de s’y rendre, même si son plaisir est un peu gâché par le fait que Dave, son fiancé, refuse de l’accompagner. Le soir de son arrivée, elle est surprise par un hurlement qui provient des jardins de la propriété. Accompagnée de Benjamin, le fils de Gerry, et de Riley, sa nièce, elle se rend sur les lieux et découvre avec effroi que Gerry est tombé dans un ravin. Ce dernier a le temps de prononcer quelques mots mystérieux avant de mourir. Le mystère s’épaissit davantage, lorsqu’arrivés sur les lieux, l’Inspecteur Parker et son équipe constatent que Debbie a disparu…

Le casting

Avec : Ralph Little (Inspecteur Neville Parker), Don Warrington (Commandant Selwyn Patterson), Shantol Jackson (Sergent Naomi Thomas), Tahj Miles (Agent Marlon Pryce), Ginny Holder (Officier stagiaire Darlene Curtis) et Élizabeth Bourgine (Catherine Bordey)



Avec en guest stars : Bronagh Waugh (Debbie Clumson), Youssef Kerkour (Dave Chadwick), Leila Khan (Riley Biggs), Geof Bell (Gerry Stableforth), Patsy Kensit (Bella Stableforth), Amelia Clarkson (Marianna Stableforth), Freddy Carter (Benjamin Stableforth), Wade Briggs (Callen Shaw), Doon Mackichan (Melanie Parker), Sutara Gayle (Daloris Green)

« Meurtres au paradis » vous donne rendez-vous ce soir sur France 2 et en replay sur France.TV.