Plus belle la vie spoilers : les résumés du 15 au 19 janvier 2024

Publicité





Plus belle la vie spoilers : les résumés en avance jusqu’au 19 janvier 2024 – Si vous hâte de retrouver le feuilleton quotidien « Plus belle la vie », et que vous voulez découvrir ce qui vous attend dans deux semaines, c’est le moment. Stars Actu vous dévoile les nouveaux résumés spoilers pour la première semaine de « Plus belle la vie, encore plus belle » du lundi 8 au vendredi 15 janvier 2024.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





Plus belle la vie, encore plus belle : rappel de la présentation de la série

Un an après l’effondrement du quartier du Mistral, ses anciens habitants ont dû repartir à zéro dans un tout nouveau quartier. Nouveaux voisins, nouveaux lieux et nouvelles habitudes… leur vie a doucement pris un nouveau départ dans le Panier. Tout le monde est d’ailleurs très heureux de se retrouver pour l’inauguration du nouveau bar de Thomas, Kilian et Barbara. Cependant, la soirée tourne mal lorsque Francesco s’écroule sous les yeux des convives.

Une possible intoxication suscite la paranoïa parmi les habitants, partagés entre la crainte d’une négligence du bar et celle d’un empoisonnement délibéré. Une enquête est ouverte par la police, dévoilant la présence d’un individu suspect sur la place. En parallèle, des éléments troublants impliquant Estelle et Djawad émergent…

Plus belle la vie spoilers : les résumés de la semaine du 15 au 19 janvier 2024

Lundi 15 janvier 2024, épisode 6 : Alors qu’une nouvelle information a rebattu les cartes, les policiers enquêtent désormais à charge contre Estelle. Mirta demande à Yolande de se mêler de ses affaires tandis que Léa aurait, elle, bien besoin d’un peu d’aide.

Mardi 16 janvier 2024, épisode 7 : L’enquête policière progresse, en allant chercher du côté d’une vieille connaissance d’Estelle. Alors que Léa n’arrive pas à communiquer avec Boher, Steve a lui aussi bien du mal à joindre le service des bourses

Mercredi 17 janvier 2024, épisode 8 : Estelle est en proie au doute face à la jalousie de Francesco et à la pression policière. A la résidence, Yolande persiste à vouloir réunir Jules et Morgane malgré eux. Babeth et Patrick s’inquiètent de l’état de santé de Léa… et de la propreté de l’appartement

Jeudi 18 janvier 2024, épisode 9 : Les soupçons sur Estelle et Djawad mettent à cran leurs proches, qui tentent le tout pour le tout pour prouver leur innocence. A la résidence, le plan de Yolande est découvert tandis qu’un problème informatique risque de mettre Jules bien mal à l’aise.

Vendredi 19 janvier 2024, épisode 10 : A bout de forces, Estelle commet l’irréparable au commissariat, ce qui renvoie Francesco à ses vieux démons. La propreté de l’appartement pousse Patrick à bout, alors qu’à la résidence, Mirta tente de venir en aide à Steve sans le froisser.



Publicité





Plus belle la vie spoilers : les résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Plus belle la vie » :

du 8 au 12 janvier 2024 en cliquant ICI