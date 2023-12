« Mon elfe de Noël » : votre téléfilm de Noël ce 1er décembre sur TF1 (histoire, interprètes, vidéo)

Publicité





« Mon elfe de Noël » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce vendredi 1er décembre 2023 – Ce jeudi et comme chaque après-midi sur TF1, c’est un nouveau téléfilm de Noël qui vous attend. Et aujourd’hui, il s’agit d’une rediffusion et il s’intitule « Mon elfe de Noël ».





A suivre dès 13h55 sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







Publicité





« Mon elfe de Noël » : l’histoire, le casting

Holly, publicitaire, aide Jack Kane, un joueur de base-ball professionnel un peu aigri, à découvrir les joies de Noël afin qu’il accepte de devenir le parrain de l’œuvre de charité annuelle organisée par sa famille. Sur la route, à la découverte de la magie de Noël, Holly et Jack vont finalement trouver bien plus que prévu…



Publicité





Avec : Cindy Busby (Holly Silver), Sam Page (Jack Kane), Erin Boyes (Eve Silver), Wesley MacInnes (Bob)

VIDÉO Mon elfe de Noël, la bande-annonce

Notez qu’il sera suivi à 15h40 de la rediffusion « Un Noël pour deux : Coup de foudre en ville ».

« Un Noël pour deux : Coup de foudre en ville » : l’histoire et le casting

Encore attristée par la mort de son oncle, Meg décide de passer quelques jours à Salt Lake City chez sa sœur, Jennifer, tandis que celle-ci rentre dans leur ville natale pour être auprès de leurs parents. Meg aide le personnel du restaurant de sa sœur à organiser une grande fête de Noël dans le cadre d’une compétition qui pourrait leur permettre de faire don d’une importante somme d’argent à la banque alimentaire. Meg adore cette nouvelle vie et tombe amoureuse de Joe, le manager du restaurant. Elle est si heureuse qu’elle ne veut plus rentrer chez elle et se demande si son avenir ne se trouve pas à Salt Lake City.

Avec : Kimberly Williams-Paisley (Jennifer Swift), Kevin Nealon (Oncle Dave), Keith D. Robinson (Joe), Ashley Williams (Meg Swift)