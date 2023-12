Demain nous appartient du 1er décembre : Bastien terrifié... (résumé + vidéo épisode 1569 en avance)

Publicité





Demain nous appartient du 1er décembre 2023, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1569 de DNA – Bastien débute le traitement de sa leucémie ce soir dans votre feuilleton « Demain nous appartient ». Le jeune homme a un cancer et va devoir se battre pour guérir…

Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1











Demain nous appartient du 1er décembre 2023 – résumé de l’épisode 1569

Bastien est à l’hôpital et débute ses premiers traitements. Son père est à son chevet, Bastien n’a pas réussi à fermer l’oeil et s’inquiète au sujet de son cancer. Benjamin explique le protocole au jeune homme, il va le confier à un bon oncologue et il va débuter la chimiothérapie dès le lendemain.

Pendant ce temps là, une enquête dévoile un nouveau suspect… Et Chloé est prête pour une nouvelle vie. Un habitant fait son grand retour à Sète, il s’agit de Timothée, pour la plus grand plaisir de Victor Brunet !

VIDÉO Demain nous appartient du 1er décembre 2023 – premières minutes de l’épisode



