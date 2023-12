N’oubliez pas les paroles du 14 décembre : Morgiane continue et se rapproche des masters

Publicité





N’oubliez pas les paroles du 14 décembre 2023, 19 victoires pour Morgiane – Morgiane se rapproche à grand pas des masters dans le jeu quotidien de Nagui « N’oubliez pas les paroles ». La maestro a signé deux nouvelles victoires ce jeudi soir et pourrait intégrer les masters dès demain !

La maestro compte aujourd’hui 137.000 euros de gains en 19 victoires.











Publicité





N’oubliez pas les paroles du jeudi 14 décembre, 19 victoires pour Morgiane

Dans le détail ce jeudi soir, Morgiane n’a rien remporté sur la première émission et la jolie somme de 10.000 euros sur la deuxième. Il ne lui manque plus que 26.000 euros pour rejoindre les masters et les meilleurs maestros du jeu musical !

N’oubliez pas les paroles du 14 décembre, replay de l’émission

Si vous avez manqué les émissions de jeudi soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.