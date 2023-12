N’oubliez pas les paroles du 6 décembre : Morgiane déjà proche des 100.000 euros

Publicité





N’oubliez pas les paroles du 6 décembre 2023, 9 victoires pour Morgiane – Morgiane continue son joli parcours dans le jeu de France 2 « N’oubliez pas les paroles ». La maestro a signé deux nouvelles victoires ce mercredi soir et se rapproche déjà des 100.000 euros de gains !

Morgiane totalise 85.000 euros de gains en 9 victoires.











N’oubliez pas les paroles du mercredi 6 décembre, 9 victoires pour Morgiane

Dans le détail ce mercredi soir, Morgiane a remporté 1.000 euros lors de la première émission et encore 1.000 euros sur la deuxième.

Il ne lui manque plus que 15.000 euros pour passer le cap des 100.000 euros. Elle sera de retour jeudi soir dans « N’oubliez pas les paroles » pour tenter de garder son micro d’argent et passer ce cap !

N’oubliez pas les paroles du 6 décembre, replay de l’émission

Si vous avez manqué les émissions de mercredi soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.