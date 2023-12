Star Academy : les duos et chansons du 6ème prime du 9 décembre dévoilés

Publicité





Star Academy 2023, liste des duos et chansons du 6ème prime du samedi 9 décembre 2023 – C’est samedi qu’aura lieu le 6ème prime de la Star Academy. Alors qu’un cinquième académicien sera éliminé ce soir là, de nouveaux artistes invités seront en plateau pour des duos avec les académiciens.





Si vous voulez savoir qui va chanter avec qui samedi soir, on vous dit tout ce qui a été annoncé à l’heure actuelle. La liste peut encore être modifiée.







Star Academy 2023, la liste des chansons du prime 5 du 2 décembre

– Medley Calogero – élèves à définir

– Sofiane Pamart et Clara « Gimme Love » de Sia (version remix de Sofiane Pamart)

– Marina Kaye et Djebril « Only the Very Best »

– Loreen et Héléna « Tattoo »

– Natasha St-Pier et Julien « Mourir Demain »

– Véronie Sanson et Pierre « Besoin de personne »

– Héléna, Lénie et Djebril auront un tableau sur « L’assasymphonie » de Mozart L’Opéra Rock

– Julien sera en solo sur « Never Enough » de The Greatest Showman

Les nommés se défendront chacun sur un titre :

– Candice « Love On the Brain » de Rihanna

– Margot « Comme des enfants » de Coeur de Pirate

– Axel « Le Blues du businessman » de Starmania



Star Academy 2023 sondage des nominations de la semaine 5

Rendez-vous jeudi à 17h30 sur TF1 pour suivre la quotidienne.