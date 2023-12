Un si grand soleil du 7 décembre : Yann perd son travail (résumé et vidéo épisode 1291 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 7 décembre 2023, spoiler résumé de l’épisode 1291 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans le prochain épisode inédit de votre série de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous avez déjà hâte d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du jeudi 7 décembre 2023.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Emma s’occupe de Pierre, qui ne veut pas aller à l’hôpital. Emma lui dit qu’il doit porter plainte, Pierre ne sait pas… Il va aller voir son avocat pour prendre son avis. Pendant ce temps là, Yann se passe le poignet sous l’eau et refuse de dire à Johanna où il était. Il finit par avouer qu’il a frappé Pierre ! Johanna s’énerve, il est entrain de tout bousiller et il doit se faire aider. Yann refuse et va dormir.

Le lendemain matin, Léonore découvre que Louis mange des raviolis au petit déjeuner car il n’y a plus rien à manger. Léonore est écoeurée et s’en va, Marc n’a pas l’air choqué…



Yann est avec Hugo au commissariat, il regrette d’avoir frappé Pierre même si sur le moment ça lui a fait du bien. Hugo le comprend mais s’inquiète des répercutions. Hugo pense que Pierre va porter plainte, Yann n’y croit pas…

Léonore parle à Carine de ce qui se passe chez eux. Elle n’en revient pas de leur façon de vivre, c’est le bordel et ils mangent n’importe quoi. Elle ne peut pas vivre comme ça ! Enric écoute la conversation et rappelle que le bordel n’est pas réservé aux hommes. Carine se moque de lui.

Florent est avec Pierre, il lui conseille de porter plainte mais Pierre comprend sa colère, il a bousillé sa vie. Pierre pense qu’il a déjà fait assez de mal à Yann mais Florent insiste pour qu’il porte plainte pour qu’il arrête. Florent va l’accompagner.

Enric parle avec Carine de Léonore et Marc. Il dit que ça ne marchera jamais. Carine pense qu’il n’a pas tourné la page et qu’il espère la récupérer. Il lui assure que non.

Johanna veut parler à Florent. Elle lui parle de ce qui s’est passé, Johanna plaide en la faveur de Yann. Elle comprend qu’il lui a conseillé de porter plainte. Florent pense que c’est dans l’intérêt de Pierre et s’en va. Au commissariat, Yann voit Pierre et Florent arriver. Alex prend leur déposition.

Louis cherche son livre de philo partout et appelle sa mère, qui se moque de lui. Léonore appelle Marc, elle va prendre un pot avec ses collègues. Marc dit à son fils qu’il va lui racheter son livre et Louis lui demande ce qu’ils vont manger. Il n’y a plus rien dans les placards et aucun ne veut ressortir ! Ils se retrouvent avec des chips devant un jeu vidéo !

Pïerre sort du commissariat, Florent décide d’aller parler à Becker. Il lui parle de la plainte contre Yann. Il lui dit que Yann n’est pas dans son état normal, il faut réagir. Becker pense que la plainte va lui servir de leçon. Florent pense que c’est la chronique d’un drame annoncé, il ne peut pas laisser libre un homme armé qui veut se venger… Becker lui dit qu’il sait ce qu’il fait.

Marc rentre avec des pizzas et réalise que c’est le bordel partout. Il comprend que Léonore n’ait pas envie de rentrer. Il dit à Louis qu’ils vont devoir changer leurs habitudes : ranger et manger équilibré. Et Marc a retrouvé son livre… dans les toilettes ! Pendant ce temps là, Boris propose à Léonore et Carine d’aller dîner.

Quand Léonore rentre, la maison est nickel et Marc a commandé des courses pour le lendemain matin. Elle est ravie.

Au commissariat, Becker prend Yann dans son bureau. Il lui parle de la plainte de Pierre et lui annonce qu’il va être suspendu pendant 3 jours à titre conservatoire. Il lui demande son arme et son badge, pour le protéger et l’éviter de faire des conneries.

VIDÉO Un si grand soleil du 7 décembre extrait, Yann avoue avoir frappé Pierre

Si cet extrait vidéo ne se charge pas, rendez-vous sur france.tv ici.