Plus belle la vie spoilers : infos, casting, horaires, et résumés du 8 au 12 janvier 2024

Publicité





Plus belle la vie spoilers : les résumés en avance jusqu’au 13 janvier 2024 – Si vous êtes fan du feuilleton quotidien « Plus belle la vie », toutes les infos sur le grand retour sur TF1 ont été publiées par la chaîne ce mardi. Stars Actu vous dévoile les tous premiers spoilers pour la première semaine de « Plus belle la vie, encore plus belle » du lundi 8 au vendredi 12 janvier 2024.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





Notez que la série sera diffusée chaque jour du lundi au vendredi à 13h40, avec une rediffusion chaque soir sur TFX à 20h25. Et à partir du 8 janvier, découvrez chaque jour en avant-première et en exclusivité les deux prochains épisodes de « Plus belle la vie, encore plus belle » dans l’offre premium de TF1+.

Plus belle la vie, encore plus belle : présentation de la série

Un an après l’effondrement du quartier du Mistral, ses anciens habitants ont dû repartir à zéro dans un tout nouveau quartier. Nouveaux voisins, nouveaux lieux et nouvelles habitudes… leur vie a doucement pris un nouveau départ dans le Panier. Tout le monde est d’ailleurs très heureux de se retrouver pour l’inauguration du nouveau bar de Thomas, Kilian et Barbara. Cependant, la soirée tourne mal lorsque Francesco s’écroule sous les yeux des convives.



Publicité





Une possible intoxication suscite la paranoïa parmi les habitants, partagés entre la crainte d’une négligence du bar et celle d’un empoisonnement délibéré. Une enquête est ouverte par la police, dévoilant la présence d’un individu suspect sur la place. En parallèle, des éléments troublants impliquant Estelle et Djawad émergent…

Plus belle la vie spoilers : les résumés de la semaine du 8 au 12 janvier 2024

Lundi 8 janvier 2024, épisode 1 : Un an après une catastrophe qui a bouleversé la vie des Mistraliens, tout le quartier se donne rendez-vous à l’inauguration du nouveau bar des Marci, pour fêter leurs retrouvailles et l’arrivée des nouveaux habitants. Mais un évènement risque bien de gâcher la fête…

Mardi 9 janvier 2024, épisode 2 : Alors qu’Estelle est bouleversée, tout le Mistral est encore secoué par les évènements de la veille. De leur côté, certains habitants ont bien du mal à gérer leur nouveau quotidien.

Mercredi 10 janvier 2024, épisode 3 : Une enquête policière pour empoisonnement est officiellement ouverte, alors qu’une menace semble planer sur le Mistral. Pour Léa, l’anniversaire de Lucie est loin d’être chose facile tandis qu’à la résidence, un problème informatique renvoie les étudiants aux bonnes vieilles méthodes de Mirta.

Jeudi 11 janvier 2024, épisode 4 : Les policiers font tout pour tendre un piège à un premier suspect, grâce à l’aide de Sylvia. Ailleurs au Mistral, on célèbre l’arrivée de nouvelles habitantes, pour le meilleur et pour le pire.

Vendredi 12 janvier 2024, épisode 5 : Benjamin nie en bloc son implication dans l’affaire d’empoisonnement, alors que Francesco se montre de plus en plus jaloux. Quant à Léa, elle a bien du mal à organiser une soirée romantique alors qu’à la résidence, Yolande semble s’être investie d’une nouvelle mission.

Le casting complet

Avec : Laurent Kérusoré (Thomas Marci), Sylvie Flepp (Mirta Torres), Cécilia Hornus (Blanche Marci), Anne Décis (Luna Torres), Stéphane Henon (Jean-Paul Boher), Léa François (Barbara Evenot), Joakim Latzko (Gabriel Riva), Marie Hennerez (Léa Nebout), Marie Réache (Babeth Nebout), Jérôme Bertin (Patrick Nebout), Elisabeth Commelin (Yolande Sandré), Régis Meynard (Eric Norman), Lola Marois (Arianne Hersant), Ella Philippe (Nisma Bailly), Tim Rousseau (Killian Corcel), Val Duclaux (Jules Langlois), Johanna Boyer (Aya Konaté), Moon Dailly (Meiline Liao), Florian Abboud (Steve Brudet), Iñaki Lartigue (Samuel Gayet), Diane Dassigny (Jennifer Maseron), Jade Pradin (Morgane Tanguy), Jeremy Charvet (Ulysse Kepler)

Et, en guest pour la première arche : Elodie Varlet (Estelle Cantorel), Emanuele Giorgi (Francesco Ibaldi), David Baiot (Djawad Sangha)