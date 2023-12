« Recherche appartement ou maison » du 7 décembre : votre numéro ce soir sur M6

Publicité





« Recherche appartement ou maison » du 7 décembre 2023 – Ce vendredi soir, Stéphane Plaza vous donne rendez-vous sur M6 pour un numéro inédit de « Recherche appartement ou maison ». Ce soir, l’agent immobilier et son équipe viennent en aide à Suong et Franck, Alexandre, et Maud.





A suivre dès 21h10 sur M6 ou en replay sur 6PLAY.







« Recherche appartement ou maison » du 7 décembre 2023

Suong, 64 ans, et Franck, 57 ans, sont propriétaires d’une maison à Brunoy dans l’Essonne mais Suong a toujours rêvé d’habiter Paris. Ils ont économisé toute leur vie pour pouvoir s’offrir enfin un pied-à-terre dans un quartier vivant de la capitale ! Ils ont fait appel à Stéphane Plaza pour leur recherche ; va-t-il relever le défi et faire le bonheur de ces amoureux de la capitale ?

Alexandre, 31 ans, est Lillois et fan de sa ville. Son nouveau projet : s’acheter une maison avec un jardin pour avoir plus d’espace et adopter un chien. Le tout dans Lille bien évidemment ! Alexandre et ses parents ont fait déplacer Thibault Chanel pour les soutenir dans leur recherche. Il va devoir dénicher de belles maisons à l’architecture typique du Nord ; va-t-il provoquer le coup de cœur chez Alexandre ?



Maud, 42 ans, maman solo de deux enfants, est en location dans une maison qui ne lui convient pas. Elle souhaite aller de l’avant et retrouver une maison, si possible avec travaux, où elle et ses enfants pourront être heureux. Mais elle a une exigence de taille : elle veut rester à Irigny dans le sud-ouest de Lyon, où vit le père de ses enfants. Sandra Viricel va passer le marché au peigne fin ; va-t-elle trouver cette maison tant attendue ?

« Recherche appartement ou maison » revient ce soir dès 21h10 sur M6 et en replay sur 6PLAY