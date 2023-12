Envoyé Spécial du 7 décembre : sommaire et reportages ce soir sur France 2

Publicité





Envoyé Spécial du 7 décembre 2023 – Ce jeudi soir à la télé, Elise Lucet vous donne rendez-vous à 21h10 pour un nouveau numéro inédit de l’année du magazine « Envoyé Spécial ». On vous propose de découvrir le sommaire de ce qui vous attend ce soir.





A voir dès 21h10 sur la chaîne, mais aussi en avant-première et en replay sur France.TV.







Envoyé Spécial du 7 décembre 2023 : sommaire et reportages de ce soir

🔴 Vinted, une fortune dans vos placards

Présente dans 19 pays, forte de 80 millions d’utilisateurs, l’expansion de Vinted, l’application lituanienne qui a changé la manière de consommer d’un tiers des Français, semble sans limites. Comment expliquer un tel succès ? Qui se cache derrière cette application ? D’où vient-elle et comment est-elle parvenue à occuper la place de leader sur la seconde main ? « Envoyé spécial » a obtenu l’autorisation exceptionnelle de se rendre au siège de l’entreprise, à Vilnius, en Lituanie, et de rencontrer sa fondatrice, Milda Mitkute.

La journaliste Nathalie Gros, utilisatrice de l’application, a obtenu que les données de son profil soient étudiées par Vinted, une première. Combien d’articles vendus ? Combien achetés ? Fait-on vraiment des économies sur l’application ? L’engouement des Français pour les plateformes de revente d’articles d’occasion entraîne une autre conséquence alarmante : les associations voient leur modèle menacé. Chez Emmaüs, à Neuilly-sur-Marne, les compagnons constatent la baisse des dons et de leur qualité. Vinted est-elle compatible avec l’économie sociale et solidaire ?

🔴 Sans papiers mais pas sans travail

En France, ils seraient entre 400 000 et 1 million. Ils travaillent dans des secteurs en manque de main-d’œuvre comme la restauration, l’hôtellerie, occupent des métiers parfois ingrats que les Français refusent de faire, comme le ramassage de légumes ou les services à la personne. Des étrangers arrivés illégalement sur le territoire qui sont souvent déclarés par leurs employeurs, paient leurs impôts alors qu’ils n’ont pas le droit de vivre en France, et vivent dans la clandestinité sous la menace de l’expulsion.

A quoi ressemble leur quotidien ? Pourquoi certains employeurs ne peuvent-ils plus se passer de cette main-d’œuvre ? Alors que le projet de loi immigration qui divise les partis politiques a été adopté par la commission des lois de l’Assemblée nationale, dans une version remaniée, et sera débattu dans l’Hémicycle à partir du 11 décembre, « Envoyé spécial » a partagé le quotidien de ces travailleurs sans papiers qu’il est rare de pouvoir filmer.



🔴 Assurances : au secours mon contrat a été résilié !

Un bris de glace sur votre véhicule ? Un accident dont vous n’êtes pas responsable ? Vous avez été victime d’inondations ? Gare à vous… Car en cas de malchance et de nouveau sinistre, vous risquez la résiliation. C’est la mésaventure qu’ont connue Akli et Axelle. Comme eux, près d’un million de Français ont vu leur assurance résiliée. En 2022, les assureurs ont versé plus de 50 milliards d’euros d’indemnisations dont 10 milliards rien que pour les catastrophes naturelles… Trois fois plus que l’année précédente. Alors ils traquent les « poissards » et les mauvais clients. Malheur à celui qui n’est pas rentable.

« Envoyé spécial » a suivi le parcours du combattant d’Akli, en quête d’une nouvelle assurance automobile. Mais aussi, celui de Marie-Jeanne, qui a perdu son contrat habitation après les inondations dans l’Aude. L’équipe s’est infiltrée dans l’un des plus grands groupes d’assurance de France pour découvrir comment sont décidées en interne ces résiliations qui nous menacent en cas de malchance.

🔴 Bethléem-Nazareth, la route des colonies

En Cisjordanie, la route 60 est l’une des artères les plus fréquentées de ce territoire occupé militairement par Israël depuis la guerre des Six Jours, en juin 1967, une zone où Israéliens et Palestiniens vivent dans la défiance. Ils ne se croisent jamais, sauf sur cette route. Chacun vit retranché : d’un côté, les Israéliens dans leurs colonies illégales selon les lois internationales, de l’autre, les Palestiniens dans leurs villages et des villes considérées comme des bastions de la « résistance », comme Jénine.

Chacun a sa plaque d’immatriculation. Régulièrement, il y a des morts, des deux côtés. Rien qu’en 2023, 238 Palestiniens et 28 Israéliens ont été tués. Et à chaque fois, les deux camps se renvoient la responsabilité des morts. « Envoyé spécial » a remonté cette route, du sud vers le nord, de Bethléem jusqu’à Jénine, en passant par la région de Naplouse. L’équipe y a croisé des colons sûrs de leurs droits, des enfants palestiniens qui rêvent de mourir en martyrs, mais aussi un rabbin qui vient en aide aux bergers palestiniens chassés de leurs terres.

Rendez-vous ce jeudi soir dès 21h10 sur France 2