« Panda » du 7 décembre 2023 : vos épisodes ce soir sur TF1

Publicité





Panda, vos épisodes inédits du jeudi 7 décembre 2023 – Ce jeudi soir à la télé, TF1 poursuit la diffusion de sa nouvelle série évènement « Panda ». Une série portée par Julien Doré à retrouver chaque jeudi soir à raison de deux épisodes inédits.





A suivre sur TF1 dès 21h10 ou sur MYTF1 pour le replay et le streaming gratuit.







Publicité





« Panda » : vos deux épisodes du 7 décembre

Episode 3 « Démon de minuit » : Un homme est retrouvé poignardé au petit matin. Très vite, tout mène Panda et Lola à un lieu : l’Hacienda, un bar de bord de mer connu pour ses délirantes soirées karaoké. Alors l’Hacienda, petit paradis ? Panda n’y croit pas. Et quoi de mieux qu’un bar boîte où l’alcool coule à flot pour délier les langues ? Panda et Lola s’infiltrent undercover.

Episode 4 « Mon nom est Panda » : Un flamant rose tué d’une balle et un revolver à barillet retrouvé dans un canal. Panda et Lola remontent sa piste et débarquent sur les terres de la manade Castan où la loi du silence règne en maître. Très vite pourtant, Panda et Lola identifient une potentielle scène de crime avec une patronne en fuite et un saisonnier disparu. Mais toujours pas de cadavre…



Publicité





« Panda » : rappel de la présentation de la série

Pacifiste détendu et adepte du cool, PANDA (Julien Doré) tient une petite paillote dans un coin reculé de Camargue. Pas de portable, pas d’ordi, pas de voiture, il vit avec son ado de 16 ans dans ce parfait cocon de paix et de sérénité, et fuit tout ce qui ressemble de près ou de loin à un conflit.

Comment imaginer que ce grand sage en tongs et t-shirt délavé ait un jour été flic ? Et pas n’importe lequel. Un des meilleurs.

Hélas, même au paradis, y’a pas moyen d’être tranquille ! Le jour où son ancienne vie vient frapper à la porte, Panda se retrouve obligé de reprendre du service… Mais à sa façon. Sans arme ni violence et pas trop tôt le matin. Zen, quoi.

Personnages et interprètes

Avec : Julien DORÉ, Ophelia KOLB, Gustave KERVERN, Hélène VINCENT, Maxence LAPÉROUSE et Mathis BOUR