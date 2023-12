« Sans identité » : le film avec Liam Neeson et Diane Kruger ce soir sur TF1 (21 décembre)

Publicité





« Sans identité », le film signé Jaume Collet-Serra avec Liam Neeson et Diane Kruger, est rediffusé ce jeudi soir sur TF1. La vie de Martin bascule après un accident de voiture : à sa sortie du coma, personne, pas même sa propre femme, ne le reconnaît. Il apprend qu’un autre homme a pris son identité et cherche à le tuer. Avec l’aide d’une jeune femme, Martin va tout mettre en oeuvre pour prouver qui il est.





A voir ou revoir dès 21h10 sur TF1 ou en streaming sur MYTF1 via sa fonction direct.







« Sans identité » : histoire, résumé

Alors qu’il se trouve à Berlin pour donner une conférence, le docteur Martin Harris est victime d’un grave accident de taxi. Il tombe dans le coma et se réveille plusieurs jours plus tard, à l’hôpital. Sa vie a alors basculé. Personne, pas même sa propre femme, Elizabeth, ne le reconnaît. Il découvre bientôt qu’un homme a usurpé son identité et qu’il cherche à le tuer. Les autorités refusent de l’écouter et Martin se retrouve seul, exténué et en cavale. Il doit désormais découvrir la vérité et prouver aux yeux de tous, qui il est véritablement. Il trouve une alliée en Gina, la conductrice du taxi accidenté et il est prêt à tout pour retrouver sa propre identité.

Le casting

Avec : Liam Neeson (Le docteur Martin Harris), Diane Kruger (Gina), January Jones (Elizabeth Harris), Aidan Quinn (Martin B)



VIDÉO « Sans identité » : la bande-annonce

Voici la bande-annonce de votre film de ce soir sur TF1.