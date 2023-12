Star Academy du 18 décembre 2023 : résumé et replay de la quotidienne

Publicité





Star Academy, résumé de la quotidienne du lundi 18 décembre 2023 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2023. Retour sur la journée de dimanche pour des académiciens. Réveil difficile alors que c’est le jour du Débrief du prime.





Julien confie à Axel qu’il a eu une conversation avec Candice et qu’elle n’a pas le moral à cause de son extinction de voix. Ils regardent le planning de la semaine et réalisent que ça va être chargé.







Cécile arrive pour le Debrief, exceptionnellement accompagnée de Michaël Goldman. Lénie annonce qu’ils pensent tous à Clara, qui leur manque beaucoup. Michaël annonce une semaine nostalgie, d’anciens profs emblématiques seront de retour. Le Debrief commence avec Pierre et sa presta solo. Cécile n’a pas sentie assez de puissance alors que Michaël n’a rien à lui reprocher.

Ça continue avec Héléna et Santa. Ils sont globalement content. Place ensuite à Candice, déçue de sa prestation en étant malade. Et Michaël est frustré par sa presta.



Pour Djebril et Christophe Willem, l’élève est content de lui. Mais Cécile trouve qu’il regardait trop le prompteur… Djébril n’en était pas conscient.

Pour Axel, Michaël note quelques faussetés mais il est super fier de lui et il le félicite.

Après le Débrief, Cécile explique aux élèves qu’ils rentrent la compétition de la finale. Elle annonce son coup de coeur, c’est Lénie ! Elle va pouvoir aller dans la salle du public.

Place ensuite à l’ouverture du calendrier de l’avent : c’est un message de Matt Pokora. Ils sont invités à assister à son concert à Bercy mardi soir !

Candice déprime, elle pense déjà qu’elle sera encore nommée… Lénie essaie de la rebooster. Elle lui dit d’être positive.

Michaël Goldman revient pour les évaluations. Michaël parle de la semaine spéciale Noël sur le thème de la nostalgie. Il leur montre une vidéo présentée par Alexia Laroche-Joubert et les images des meilleurs moments de la Star Ac.

D’anciens profs vont venir durant toute la semaine et certains seront là pour les évaluations mardi. Le thème : un choix entre quatre titres et des 4 premiers gagnants de la Star Academy : « J’attends l’amour » de Jenifer, « Cassé » de Nolwenn Leroy, « Le ceinture » d’Elodie Frégé, ou « Ecris l’histoire » de Grégory Lemarchal. Ils auront aussi une chorégraphie imposée par Malika à faire tous les 7 ensemble !

Les élèves commencent directement à répéter les évaluations. Candice craque et pleure… Julien la réconforte mais c’est compliqué.

Lénie appelle sa maman, qui lui demande d’arrêter de sucer son pouce devant les professeurs. Elle annonce aux autres qu’elle a décidé de ne plus le faire !

