C à vous du 18 décembre 2023 : invités et sommaire ce soir sur France 5

C à vous du 18 décembre 2023, invités et sommaire





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 📌 Loi immigration : l’heure de vérité ? Jérôme Jaffré, politologue, chercheur associé au CEVIPOF, est l’invité de C à vous

🔵 📌 Ève Gilles sacrée Miss France 2024. On en parle avec Yves Jaéglé, journaliste au service Culture du journal “Le Parisien”



🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Guy Krenzer, directeur de la création Lenôtre

🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : Sébastien Thoen, pour la fiction “Merci Patron” diffusée le 21 décembre à 22h45 sur Canal +

🔵 📖 Dans la suite de C à vous : Marie-Christine Barrault, pour la fiction “Meurtres sur la côte fleurie”, diffusée samedi 23 décembre à 21h10 sur France 3; et Antoine de Meaux, réalisateur du film d’animation “L’affaire Jeanne D’arc”, diffusé demain à 21h10 sur France 2

