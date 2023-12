Star Academy du 23 décembre 2023 : résumé et replay de la quotidienne

Publicité





Star Academy, résumé de la quotidienne du vendredi 23 décembre 2023 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2023. Retour sur la journée de vendredi pour des académiciens. Axel et Lénie partent sur le plateau du prime. Les autres se lève, Julien est de mauvaise humeur il a mal dormi parce que les autres ont parlé jusque tard dans la nuit…





La journée débute avec Cécile et Joe, qui donne un cours commun dans la salle de danse. Ils donnent un cours de sport couplé à l’expression scénique. Ils doivent chanter tout en étant essoufflés !







De retour au château, Julien est crevé et avoue à Pierre qu’il les a maudits cette nuit…

Sur le plateau du prime, Axel et Lénie font un échauffement vocal. Aurélie Konaté rejoint ensuite Lénie et elles préparent le tableau sur la chanson de Pink avec Kamel Ouali. Axel et Lénie rencontrent ensuite Emma Daumas. Ils vont chanter devant Serge Lama.



Adeline retrouve les élèves au château pour un cours de chant. Ils chantent du Michael Jackson. Après le cours, Pierre est en froid avec Julien…

Tous les élèves partent ensuite sur le plateau du prime. Lucie leur fait répéter sur « All I Wan’t For Christmas », qui remplace l’hymne cette semaine.

Héléna et Lénie répètent « Il y a trop de gens qui t’aiment », Héléna ne sait pas qu’Hélène Ségara sera là sur le prime pour lui faire la surprise.

De retour au château, Julien appelle sa petite amie. Elle lui explique que la veille elle dormait quand il l’a appelé. Julien se sent bête, la veille il s’inquiétait qu’elle ne réponde pas.

C’est l’heure du calendrier de l’avent : il s’agit de messages vidéos des anciens élèves ! Ils sont super contents de les revoir.

Au moment de se coucher, Pierre s’explique avec Julien. Julien s’excuse.

