Star Academy évaluations du 19 décembre : Djébril se sabote, Julien et Pierre font fort, le résumé complet

Publicité





Star Academy, les évaluations du 19 décembre 2023 – C’est cet après-midi qu’avaient lieu les évaluations de la semaine 7 la Star Academy 2023. En cette semaine spéciale nostalgie, Armande Altaï, Kamel Ouali et Oscar Sisto, anciens professeurs emblématiques, étaient présents pour ces évaluations !





Les élèves devaient choisir une chanson parmi les singles des quatre premiers gagnants de la Star Academy. Ils passaient ensuite en deux groupes pour la danse imposée.







Publicité





Les évaluations débutent avec Djébril, qui a choisi de reprendre « Ecris l’histoire » de Grégory Lemarchal. Djébril décide de commencer en s’excusant, il pense que ça va être ça moins bonne évaluation de l’aventure et il dit avoir perdu le plaisir de chanter ! Les anciens profs ont l’air choqués par ce qu’ils viennent d’entendre… Djébril commence son évaluation, les paroles devant lui. Et effectivement, on le voit lire presque tout le temps…

Kamel Ouali s’étonne qu’il n’y ait pas de théâtre, Pierre réclame justement à en avoir d’autres.



Publicité





On continue avec Héléna, qui a choisi « Cassé » de Nolwenn Leroy. C’est un très joli moment, aucun râté. Michaël et Cécile ont un large sourire, Adeline a l’air embarquée. Les anciens profs ne laissent rien paraître. Au château, les élèves disent à Héléna qu’elle l’avait mieux réussie aux répétitions mais c’était top dans l’intention et l’interprétation.

Pierre passe ensuite sur « Ecris l’histoire » de Grégory Lemarchal, en s’accompagnant au piano. Les profs ont l’air emballés, Kamel note que c’est un artiste complet mais Pierre précise qu’il a réellement appris à jouer au piano au château avec les autres, il n’en jouait que vite fait avant.

C’est ensuite au tour de Candice, elle a choisi « La ceinture » d’Elodie Frégé. Elle est toujours malade mais c’est joli. Au château, les élèves applaudissent Candice et lui disent qu’ils n’ont pas entendu de fausse note. Candice reconnait qu’elle a oublié les paroles sur la fin.

Axel enchaine sur « Ecris l’histoire » de Grégory Lemarchal. C’est puissant vocalement, Armande a l’air absorbée. Malika et Michaël a le sourire. Les élèves notent que la voix d’Axel a cassé a un moment mais Axel est content de lui. Il dit que sa voix est cassée cette semaine, il ne pouvait pas faire mieux. Axel est déçu de la réaction des autres élèves.

Place à Julien, lui aussi sur « Ecris l’histoire ». C’est clairement réussi ! Cécile a le sourire tout du long ! Julien rentre content de lui et les autres l’applaudissent.

On termine avec Lénie sur « Cassé » de Nolwenn Leroy. Elle oublie des paroles, mais ça semble réussi. Lénie rentre au château et annonce que plusieurs choses n’allaient pas mais elle est contente quand même.

Les élèves passent ensuite sur la danse, en deux groupes. Il s’agit d’une chorégraphie préparée avec Malika et ils sont jugés individuellement. Lénie, Pierre et Julien passent les premiers, Kamel annonce que c’était super ! Place enfin à Axel, Héléna, Candice et Djébril.

NOTRE AVIS SUR CES ÉVALUATIONS : Djébril s’est clairement saboté tout seul et il n’a pas été à la hauteur. Pour les autres, pas de gros râté mais Candice semble toujours en dessous. Héléna, Pierre et Julien ont fait de très belles évaluations !

Retrouvez la quotidienne ce soir à 17h25 sur TF1. Toutes les infos, vidéos et le live de la Star Academy est sur myTF1.