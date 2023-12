Star Academy : quel trio a remporté l’immunité ce 4 décembre lors des évaluations ? Réponse

Publicité





Star Academy : quel trio est immunisé ? C’est cet après-midi que les élèves de la Star Academy 2023 ont passé la première partie de leurs évaluations, en trios. Il s’agissait de revisiter une chanson façon comédie musicale puis de faire une impro de théâtre de 2 minutes.





Après un long débrief entre le directeur et les professeurs, Michaël Goldman est venu annoncer son verdict aux élèves !







Et c’est finalement Héléna, Lénie et Djébril qui ont remporté l’immunité. Ils n’auront donc pas à passer la seconde partie des évaluations mardi matin.

Les chansons pour les évaluations de mardi

Pour Pierre, Julien, Candice, Clara, Margot et Axel, reste donc à passer les évaluations de demain avec une chanson au choix parmi :



– « L’Assasymphonie » de Mozart l’Opera Rock

– « Vivre » de Notre Dame de Paris

– « La peine maximum » des Dix Commandements

– « Ziggy » de Starmania

– « Welcome to burlesque » de Cher

– « Mon essentiel » du Roi Soleil

– « She used to be mine » de Waitress

– « Hopelessly devoted to you » de Grease

