Star Academy évaluations du 4 décembre : un trio applaudi par les profs, le résumé complet

Publicité





Star Academy, les évaluations du 4 décembre 2023 – C’est cet après-midi qu’avait lieu la première partie des évaluations de la semaine 5 la Star Academy 2023. Il s’agissait d’évaluations en trios sur le thème des comédies musicales, avec une partie chant et une impro de théâtre.





Les évaluations débutent avec Pierre, Julien et Candice. Ils interprètent « Petite soeur » de Ben l’Oncle Soul. Ils jouent à fond l’interprétation, comme on leur a demandé sur ces évaluations. Michaël Goldman a l’air emballé ! Les profs applaudissent et Michaël leur rappelle qu’ils ne doivent pas !







Publicité





Place ensuite à une impro de théâtre, Pierre leur explique qu’ils doivent choisir un papier entre 1 et 4 et découvrir de quoi il s’agit. Pierre tire au sort le thème « Trois touristes font leur première sortie en kanoé-cayak en Belgique », ils ont une minute pour se préparer. Ils jouent bien le jeu, les profs ont l’air de passer un bon moment et ça les fait beaucoup rire. Ils rentrent au château contents d’eux !

On continue avec Clara, Axel et Margot. Ils font leur comédie musicale sur « J’me voyais déjà » de Charles Aznavour. Ça semble bien réussi mais Axel garde les paroles dans les mains et ils font des erreurs… Ils enchainent avec le théâtre. Clara tire le thème : « Trois témoins de mariage font leur discours à la cérémonie ». Pierre semble content d’eux.



Publicité





On termine avec Héléna, Lénie et Djébril. Ils chantent « Il avait les mots » de Sheryfa Luna. C’est une interprétation remplie d’émotion, c’est très beau, mais Djébril oublie un couplet et se trompe dans les paroles. Place ensuite au théâtre, Héléna tire le thème : « les 3 mousquetaires vont libérer la reine prisonnière des anglais ». Leur impro fait beaucoup rire les profs !

A l’issue de ces évaluations, le directeur et les profs doivent débriefer pour désigner le trio qui décrochera une immunité pour les évaluations de mardi matin. Les six autres élèves passeront des évaluations classiques demain matin.

NOTRE AVIS SUR CES ÉVALUATIONS : le trio de Pierre, Candice et Julien a placé la barre très haute dès le début de ces évaluations. Les deux autres duos ont fait des erreurs dans les paroles.

Retrouvez la quotidienne ce soir à 17h25 sur TF1. Toutes les infos, vidéos et le live de la Star Academy est sur myTF1.