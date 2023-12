« The passenger » avec Liam Neeson : 5 choses à savoir sur le film ce soir sur TF1 (10 décembre)

Publicité





« The passenger » avec Liam Neeson et Sam Neill, c’est le film rediffusé ce soir sur TF1. Un film signé Jaume Collet-Serra avec Liam Neeson, Sam Neill, Vera Farmiga, et Patrick Wilson.





« The passenger » : résumé, synopsis, histoire

Ancien policier devenu commercial, Michael MacCauley prend chaque jour un train de banlieue depuis New York pour rentrer chez lui. Ce jour-là, ce père de famille se fait voler son téléphone. Durant son trajet quotidien, il est accosté par une séduisante jeune femme. Celle-ci lui propose un marché : identifier un voyageur inhabituel parmi tous ceux qu’il croise tous les jours, en échange de 100 000 dollars. Pour le trouver, Michael sait uniquement que cette personne se nomme Prynne, porte un sac et descendra au terminus Cold Spring. Michael se retrouve alors au cœur d’un engrenage qui tourne à la conspiration tandis que sa vie et celles des autres passagers sont en jeu.

5 choses à savoir sur votre film

– Avec « The passenger », Liam Neeson collabore pour la 4ème fois avec Jaume Collet-Serra. Auparavant ils avaient travaillé sur les films « Sans identité » (2011), « Non-Stop » (2014) et « Night Run » (2015).



– Le film a été principalement tourné en Grande-Bretagne au sein des studios de Pinewood (comté du Buckinghamshire, ndrl) et de ceux de Longcross Studios (comté de Surrey, ndrl).

– Histoire d’être au top pour son rôle, Liam Neeson a déclaré avoir beaucoup travaillé sa plastique. Chaque matin il s’astreignait à 45 minutes de sport intense avant de se rendre sur le tournage.

– Alors que l’action du film se situe dans un train, un seul wagon monté sur un système hydraulique a été construit par la production. Des fonds verts et une bonne dose d’effets spéciaux ont ensuite donné l’illusion d’un train tout entier.

– Le film est loin d’être le plus gros succès de Liam Neeson avec un peu moins de 120 millions de dollars de recettes.

Bande-annonce

Voici la bande-annonce de votre film…