Les Enquêtes de Vera du 10 décembre : vos épisodes ce soir sur France 3

Les Enquêtes de Vera du 10 décembre 2023 – Ce dimanche soir, France 3 continue la diffusion de la saison 12 inédite de la série « Les Enquêtes de Vera ». Au programme, un inédit suivi d’une rediffusion.





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne mais aussi en avant-première et replay sur France.TV







Les Enquêtes de Vera du 10 décembre 2023 : votre épisode ce soir

Saison 12, épisode 3 « Au nom de la loi » (inédit) : Un jeune agent de police, Joel Kingston, est retrouvé mort flottant dans l’étang d’un parc municipal. Fils d’un ancien flic et réputé exemplaire, Joel ne vivait que pour son travail. L’enquête va révéler que le jeune homme, intransigeant et très à cheval sur la loi, n’avait pas que des amis à son travail, et que des soupçons de corruption pesaient même sur lui. Vera va tenter de démêler le vrai du faux pour essayer de découvrir ce qui a bien pu mener à la fin tragique du jeune policier…

Saison 4, épisode 3 « Le baptème du sang » (rediffusion) : Un écrivain, Shane Thurgood, est retrouvé mort sur la lande de Northumberland. Il a été abattu d’une balle. La victime était revenue sur ses terres après quinze ans d’absence, pour assister à l’enterrement de son grand-père. Shane écrivait un livre. Un camion incendié, contenant les restes de membres d’un chevreuil, est découvert non loin de la scène de crime. Joe Ashworth est convaincu qu’il s’agit d’un règlement de comptes entre braconniers. Mais pour l’inspectrice Vera Stanhope, cette affaire n’est pas si simple.



