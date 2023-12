Un si grand soleil du 26 décembre : Johanna fouille et trouve... (résumé et vidéo épisode 1304 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 26 décembre 2023, spoiler résumé de l'épisode 1304 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre série de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes déjà impatient d'en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l'épisode du mardi 26 décembre 2023.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Johanna parle avec Alex, qui pense qu’il faut aller voir le juge avec l’expertise sur le carnet. Mais Johanna lui dit qu’elle est déjà allée voir le juge qui enquête à charge. Et il ne va pas apprécier qu’ils agissent dans son dos. Johanna pense qu’il vaut mieux lui apporter le coupable sur un plateau ! Elle pense que ce lui qui a fabriqué le faux carnet doit être le meurtrier de Pierre. Alex va essayer d’avancer de son côté…

Johanna va voir Yann au parloir, elle lui promet qu’ils vont trouver. Yann pense qu’il faut tout reprendre à zéro mais il dit à Johanna de rester en dehors de tout, c’est un dossier sensible et c’est dangereux. Mais Johanna ne veut pas abandonner, elle veut le sortir de là. Yann s’inquiète pour elle…



Estelle rentre chez elle avec une arme… Elle reçoit un appel de Guilhem, qui dit qu’elle étendait du linge. Il lui propose de déjeuner ensemble, elle accepte.

Emma dit à Victor qu’elle va s’occuper des obsèques de Pierre. Victor la comprend et pense que ça peut l’aider à faire son deuil. Elle n’aurait jamais imaginé ça… Emma lui demande sa journée de jeudi, c’est le jour des obsèques. Victor lui assure qu’il est là en cas de besoin. Alex vient voir Emma, il aimerait aller faire une vérification chez Pierre. Emma l’accompagne.

Guilhem déjeune avec Estelle. Elle lui demande un conseil sur un papier de l’Ursaaf mais Guilhem l’interroge sur l’homme qu’il a rencontré. Elle dit que c’est génial, c’est fluide et ils sont connectés, elle n’avait pas vécu ça depuis longtemps. Guihem dit être content pour elle, et l’interroge pour en savoir plus. Estelle lui dit qu’il s’appelle Akim et qu’il est flic à Montpellier. Mais il va partir en formation pendant plusieurs mois. Et elle est prête à l’attendre !

Johanna vient parler à Florent, elle a trouvé des éléments qui pourraient disculper Yann. Elle veut lui en parler. Florent se demande qui aurait pu fabriquer ce carnet, Johanna lui demande son aide. Elle veut fouiller dans le passé de Pierre. Mais Florent ne sait pas grand chose. Il finit par lui dire qu’il était en contact avec un notaire… Johanna appelle Alex, il a besoin des fadettes du téléphone de Pierre. Alex dit que c’est impossible.

Johanna demande à Margot la liste de tous les notaires de Montpellier. Elle envoie un message à Akim, qui confie à Elise qu’elle ne le comprend pas… Estelle vient chercher Akim au commissariat, il est surpris et dit être ko. Il voulait rentrer se reposer, mais Estelle le kidnappe pour un pique-nique romantique sur la plage.

Johanna appelle les notaires et finit par tomber sur la secrétaire de Maître Daunier, qui confirme avoir eu plusieurs fois Pierre au téléphone. Le notaire lui demande ce qu’elle veut, Johanna préfère le rencontrer. Il lui donne rendez-vous le lendemain mais n’a pas l’air d’apprécier.

Estelle et Akim sont sur la plage. Elle sous-entend qu’elle serait prête à le suivre… Pendant ce temps là, Daumier retrouve son homme de main. Il dit qu’il a un problème, Johanna, la compagne du flic, l’a contacté. Il la voit le lendemain. L’homme lui dit de rester naturel et de ne pas lâcher d’indice. Et si elle ne lâche pas l’affaire il s’occupera d’elle !

VIDÉO Un si grand soleil du 26 décembre extrait, Johanna remonte jusqu’à Daumier

Si cet extrait vidéo ne se charge pas, rendez-vous sur france.tv ici.