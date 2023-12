Un si grand soleil spoiler : le coupable avoue, Yann libéré de prison (vidéo épisode du 1er janvier 2024)

Publicité





Un si grand soleil spoiler épisode du 1er janvier 2024 – C’est une bonne nouvelle qui attend Yann dans quelques jours dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil ». En effet, dans quelques jours, il va être innocenté et libéré de prison !

Et pour cause, grâce à l’acharnement de Johanna et Alex, Maître Daumier va être arrêté et il va avouer !











Publicité





Daumier avoue à Alex au commissariat que Pierre avait hérité de 2 millions d’euros. Ils ont voulu l’arnaquer avec Lavergne et il affirme que c’est Lavergne qui a tué Pierre !

Yann est donc innocenté et il est libéré de prison. Yann retrouve Johanna avec un grand soulagement. Et à sa sortie de prison, Yann fait une belle déclaration à Johanna.

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoiler : le meurtrier de Pierre arrêté ! (vidéo épisode du 29 décembre)

Un si grand soleil spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1308 du 1er janvier 2024

vidéo à venir



Publicité





Pour ne rien louper des infos et replay de Un si grand soleil, rejoignez la page fans sur Facebook ici