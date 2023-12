Ici tout commence spoiler : la surprenante idée des colocs... (vidéo épisode du 6 décembre)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Qui sera le remplaçant ou la remplaçante de Ambre à la coloc dans votre série de TF1 « Ici tout commence » ? Dans quelques jours, les colocs n’ont toujours pas réussi à prendre une décision et ils ont une surprenante idée…

Il s’agit de départager Vic et Tom !











Publicité





Alors qu’une place s’est libérée à la coloc : c’est l’heure du recrutement ! Il ne reste plus que 2 candidats en lice : Vic et Tom. Et les colocs ont décidé d’organiser une série d’épreuves pour permettra de juger qui est le plus propre et le plus solidaire. Sous les yeux d’Anaïs, Livio et David, Tom se démarque…

A LIRE AUSSI Ici tout commence spoiler : Maya prend une lourde décision… (vidéo épisode du 5 décembre)

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 811 du 6 décembre 2023, Constance ment au capitaine Brassac



Publicité





Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos, scoops, spoilers et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.