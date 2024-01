66 minutes du 7 janvier : sommaire et reportages ce dimanche (vidéo)

Publicité





66 minutes du 7 janvier 2024, sommaire et reportages – Ce dimanche soir et comme chaque semaine, Kareen Guiok Thuram vous donne rendez-vous dès 17h10 sur M6 pour vos magazines « 66 minutes » et « 66 minutes Grand Format ». On vous propose dès maintenant d’en découvrir le sommaire.





A suivre dès 17h10 sur la chaîne, puis en replay et en streaming gratuit sur 6Play







66 minutes du 7 janvier 2024, sommaire et extraits vidéos

A 17h10 dans 66 minutes : le doc

🔵 Rencontre avec Tony Parker

Ce dimanche, Kareen Guiok Thuram rencontre Tony Parker, l’un des nouveaux investisseurs de la prochaine saison de » Qui veut être mon associé ? »



🔵 Chauffeur de bus : métier à risque

Crachats, insultes, passages à tabac…les agressions contre les chauffeurs de bus se multiplient. À Marseille, les sociétés de transport tentent de protéger les conducteurs.

🔵 La basilique de la discorde

🔵 Les rois de la galette

A 18h40 dans 66 minutes Grand Format

🔵 JO 2024 : l’Insep, la machine à médailles

Dans quelques mois, le monde entier aura les yeux rivés sur Paris avec l’organisation des Jeux Olympiques 2024. À 18 ans, Oriane Jaillardon participera-t-elle à l’épreuve de natation artistique aux Jeux Olympiques de Paris 2024 ?

Médaillé de bronze dans la catégorie des moins de 81 kilos aux Championnats d’Europe de judo 2023, Alpha Oumar Djalo s’entraîne parmi les plus grands judokas du monde en vue des Jeux Olympiques 2024.

Extrait vidéo

" Quand tu paries dans une entreprise, tu paries sur l'humain " 📺 Ce dimanche, @kareenkg rencontre Tony Parker, l'un des nouveaux investisseurs de la prochaine saison de " Qui veut être mon associé ? " qui débutera le 17 janvier sur @M6. pic.twitter.com/EayJOBCofw — 66Minutes (@66Minutes) January 7, 2024

Reportages, portraits, enquêtes, « 66 Minutes : grand format » explore l’actualité avec un reportage sur un fait divers, un phénomène de société ou un événement de l’actualité internationale.