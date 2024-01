Ça commence aujourd’hui du 26 janvier : sommaire de l’émission en direct avec Joyce Jonathan

Publicité





Ça commence aujourd’hui du 26 janvier 2024, le sommaire – Ce vendredi et comme chaque après-midi sur France 2, Faustine Bollaert est de retour pour un nouveau numéro inédit du magazine « Ça commence aujourd’hui ». Et aujourd’hui, l’émission sera en direct avec Joyce Jonathan, Mathias Malzieu et Tessae.





Rendez-vous dès 13h40 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Ça commence aujourd’hui du 26 janvier 2024, l’émission en direct avec Joyce Jonathan

Aujourd’hui, trois personnalités lèvent le voile sur la santé mentale. Joyce Jonathan, Mathias Malzieu et Tessae se livreront à Faustine Bollaert sur les souffrances qu’ils ont traversées.

Extrait vidéo de Ça commence aujourd’hui du 26 janvier

Tous les jours, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de « Ça commence aujourd’hui » des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d’autres d’avancer dans leur parcours: un rendez-vous positif et optimiste.

